Экс-игрок ЦСКА Иванов подвёл итоги выступления команды в первой части сезона РПЛ

Бывший футболист Василий Иванов подвёл итоги выступления армейцев в первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. На перерыв красно-синие ушли, занимая четвёртое место в турнирной таблице. ЦСКА отстаёт от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

«В начале сезона ЦСКА разбегался, но уже к середине первой части игра наладилась. Пришли победы, команда уверенно себя чувствовала. Но если говорить про матч с «Краснодаром», то закончили не на очень хорошей ноте. Если оценивать эту часть сезона по пятибалльной шкале, поставлю команде четвёрку. Но Челестини справился», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

