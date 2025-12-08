Скидки
В «Реале» установили условие для увольнения Хаби Алонсо

В «Реале» установили условие для увольнения Хаби Алонсо
Будущее главного тренера «Реала» Хаби Алонсо находится в подвешенном состоянии. В мадридском клубе установили условие для увольнения испанского тренера.

Как утверждает издание El Mundo, судьба Хаби Алонсо будет решена в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Если «Реал» проиграет, то испанский тренер будет отправлен в отставку. Такое решение приняли руководители «Королевского клуба» на экстренном собрании.

Напомним, в пяти последних матчах Ла Лиги «Реал» добыл лишь одну победу, из-за чего опустился на второе место в таблице. Матч с «Манчестер Сити» состоится в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов 10 декабря.

