Червиченко: вторая жёлтая Мойзеса заслуженная — можно было и раньше выгонять

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что защитник ЦСКА Мойзес получил заслуженную вторую жёлтую карточку в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «быков» со счётом 3:2. Мойзес был удалён на 68-й минуте.

«Вторая жёлтая карточка Мойзеса заслуженная. Причём её можно было и раньше давать. Но Левников не хотел портить матч. Он судил всё по делу. Не знаю, какие могут быть претензии. Мойзеса можно было и раньше выгонять», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

