Раскрыты два кандидата на замену Хаби Алонсо в «Реале» — источник

«Реал» уже определился с кандидатами на пост главного тренера в случае увольнения Хаби Алонсо. Так, «сливочные» рассматривают две кандидатуры: это французский специалист Зинедин Зидан и немецкий наставник Юрген Клопп. Об этом сообщает издание El Mundo.

Ранее стало известно, что судьба Хаби Алонсо в «Реале» будет решена по итогам матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. В случае поражения испанец будет уволен из «Королевского клуба».

Напомним, в пяти последних матчах Ла Лиги «Реал» добыл лишь одну победу, из-за чего опустился на второе место в таблице. Матч с «Манчестер Сити» состоится в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов 10 декабря.