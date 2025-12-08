Стала известна позиция владельцев «Ливерпуля» по отношению к Арне Слоту

Владеющая «Ливерпулем» компания Fenway Sports Group по-прежнему полностью доверяет главному тренеру «красных» Арне Слоту, несмотря на недавний скандал с участием вингера команды Мохамеда Салаха и неудачные результаты мерсисайдцев. Об этом сообщает онлайн-издание The Athletic.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. Под его руководством «красные» выиграли чемпионат Англии в сезоне-2024/2025. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка по итогам 15 матчей.

Во вторник, 9 декабря, «красные» встретятся с «Интером» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.