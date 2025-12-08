Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция владельцев «Ливерпуля» по отношению к Арне Слоту

Стала известна позиция владельцев «Ливерпуля» по отношению к Арне Слоту
Комментарии

Владеющая «Ливерпулем» компания Fenway Sports Group по-прежнему полностью доверяет главному тренеру «красных» Арне Слоту, несмотря на недавний скандал с участием вингера команды Мохамеда Салаха и неудачные результаты мерсисайдцев. Об этом сообщает онлайн-издание The Athletic.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. Под его руководством «красные» выиграли чемпионат Англии в сезоне-2024/2025. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка по итогам 15 матчей.

Во вторник, 9 декабря, «красные» встретятся с «Интером» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Ван Дейк, Салах и другие ключевые игроки «Ливерпуля» выступают за увольнение Арне Слота
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android