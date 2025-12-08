«Они тут все немного с приветом». Виктор Са — о «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Виктор Са высказался о команде, своей роли в коллективе, а также матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).
«Это был действительно большой матч. Мы знали о трудностях, с которыми предстояло столкнуться. Команда показала сенсационную игру. Хочу только поздравить всех, очень важно уйти на паузу в лидерах. Думаю все ушли с приятными ощущениями. Три очка — это важно, важно уйти в отпуск со спокойной головой.
Не знаю, почему команда особенно реагирует на мои голы. Они тут все немного с приветом, но, несмотря на это, я рад той любви, с которой команда ко мне относится. Самое главное — это победа. Мы знаем о важности этого сезона, этого года для нас. Я очень рад, что поучаствовал в истории клуба таким образом», — приводит слова Са официальный телеграм-канал клуба.
После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, у команды в активе 40 очков.
