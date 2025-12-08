Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они тут все немного с приветом». Виктор Са — о «Краснодаре»

«Они тут все немного с приветом». Виктор Са — о «Краснодаре»
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Виктор Са высказался о команде, своей роли в коллективе, а также матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Это был действительно большой матч. Мы знали о трудностях, с которыми предстояло столкнуться. Команда показала сенсационную игру. Хочу только поздравить всех, очень важно уйти на паузу в лидерах. Думаю все ушли с приятными ощущениями. Три очка — это важно, важно уйти в отпуск со спокойной головой.

Не знаю, почему команда особенно реагирует на мои голы. Они тут все немного с приветом, но, несмотря на это, я рад той любви, с которой команда ко мне относится. Самое главное — это победа. Мы знаем о важности этого сезона, этого года для нас. Я очень рад, что поучаствовал в истории клуба таким образом», — приводит слова Са официальный телеграм-канал клуба.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, у команды в активе 40 очков.

Материалы по теме
«Краснодар» установил новый клубный рекорд, обыграв ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android