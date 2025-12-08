Батчи прокомментировал выступление «Краснодара» в первой части сезона

27-летний нападающий «Краснодара» Жоау Батчи подвёл итоги выступления своей команды в первой части сезона.

«Важно позитивно закончить год. Мы уезжаем в отпуск, находясь на первом месте в таблице. Это самое главное, что сможет укрепить нашу позицию, наш фокус на основной цели. Нет ничего лучше, чем уйти на паузу на первом месте. Это даст нам больше уверенности по возвращении продолжать двигаться в правильном направлении», — приводит слова Батчи официальный телеграм-канал клуба.

После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, у команды в активе 40 очков.