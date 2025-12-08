Батраков — лучший футболист 18-го тура РПЛ по созданным голевым моментам

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших футболистов 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по разным показателям. В частности, была отмечена игра полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в матче с «Сочи».

Так, Батраков стал лучшим футболистом тура по количеству созданных голевых моментов. Алексей своими действиями создал четыре опасных эпизода.

Напомним, встреча «Сочи» и «Локомотива» прошла на стадионе «Фишт» в Сочи 7 декабря. Игра завершилась победой московского коллектива со счётом 4:2. Батраков записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.