«Он создаёт проблемы». Дэнни Мёрфи — о Мохамеде Салахе и «Ливерпуле»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи прокомментировал нашумевший эпизод с критикой вингера «красных» Мохамеда Салаха в адрес главного тренера команды Арне Слота. Ранее египтянин заявил, что у него нет никаких отношений с нидерландским специалистом. Также нападающий отметил, что не должен бороться за место в стартовом составе.

«Мы прекрасно понимаем, что это эмоции. Каждый должен продолжать бороться за своё место на поле. Думаю, злиться и быть недовольным — это нормально. Вопрос лишь в том, что решать такие проблемы нужно на месте. Постучись в дверь к Арне. Сходи в генеральному директору. К владельцу клуба. Сделай то, что должен.

Своими действиями Салах создаёт проблемы для «Ливерпуля», тренера. И выставляет себя в плохом свете. Так нельзя», — приводит слова Мёрфи британское онлайн-издание Daily Mail.