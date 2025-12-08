Скидки
В «ПСЖ» отреагировали на слухи об уходе Матвея Сафонова

В «ПСЖ» опровергли слухи о возможном уходе вратаря Матвея Сафонова. Российский вратарь не покинет парижский клуб в зимнее трансферное окно.

«Смешно, это всего лишь спекуляции. Не забывайте, что мы подписали с ним контракт на пять лет. Он сильно прибавил с момента своего прихода. Он подтвердил, что соответствует уровню «ПСЖ», — приводит слова представителей клуба L’Équipe.

Ранее в прессе появилась информация о возможном уходе россиянина из команды из-за недовольства Сафонова своим положением и недостатка игрового времени.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за парижский клуб один матч, отыграв «на ноль» в 15-м туре французской Лиги 1 с «Ренном» (5:0).

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'
Новости. Футбол
