Дегтярёв заявил, что зарплаты российских футболистов не будут завышенными с новым лимитом

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что зарплаты российских футболистов не будут завышенными после ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по изменению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Разговоры про необоснованный рост зарплат российских игроков в случае ужесточения лимита — это страшилки, шум, болтовня, которая ничем не обоснована.

Те, кто поумнее, уже с лета, как только началась кампания по обсуждению этого решения, высматривают толковых игроков по академиям, их скауты снуют по всей стране и подписывают ребят, юридически их защищают, материально поддерживают, родителей поддерживают, траекторию образования выстраивают. А те, кто поглупее, те шумят», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.