Курбан Бердыев раскритиковал болельщиков махачкалинского «Динамо»

Комментарии

Известный тренер Курбан Бердыев в критической форме высказался о болельщиках махачкалинского «Динамо».

Пример казанских и ростовских болельщиков очень ярко отражает любовь и преданность клубу. Хотелось бы, чтобы в Дагестане были именно такие болельщики – которые в трудную минуту рядом с командой. Поверьте, игроки делают всё возможное на сегодняшний день, чтобы добиться результата. И когда в их адрес летят критические, порой оскорбительные замечания, это очень больно, это прямо отражается на их состоянии, на их самочувствии. Мне очень грустно слышать, как реагируют болельщики на то, что происходит сейчас. Именно в этот период надо быть рядом с командой, поддерживать её. Истинный болельщик – не тот, кто кричит и критикует. Истинный болельщик – тот, кто в сложный период поддерживает и верит и этой верой заряжает игроков и руководство клуба», — приводит слова Бердыева официальный сайт клуба.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России махачкалинское «Динамо» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, у команды в активе 15 очков.

