Медведев — о ситуации «Пари НН»: две победы говорят, что у нас далеко не всё потеряно

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о турнирной ситуации своей команды. В двух турах перед зимней паузой нижегородцы добыли две победы, что позволило им подняться с последнего места на 13-ю строчку в турнирной таблице Мир РПЛ.

– Ты вновь спас команду важными сейвами в концовке встречи. Как оцениваешь для себя первую часть сезона?

– Не хочу себя оценивать. Пусть это делает тренерский штаб, руководители, комментаторы и эксперты. У нас получился тяжёлый отрезок в чемпионате, как, впрочем, и в прошлом сезоне. Ситуация была не очень хорошая, но две победы подряд позволили поднять настроение и нам, и болельщикам, которые верят в нас, за что им большое спасибо. Повторюсь, хорошо, что улучшили турнирное положение. Две победы подряд говорят о том, что у нас далеко не всё потеряно, — цитирует Медведева официальный сайт «Пари НН».