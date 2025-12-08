Александр Алаев обозначил лучшего игрока первой части нынешнего сезона РПЛ

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев обозначил лучшего игрока первой части нынешнего сезона чемпионата России. Так, функционер отметил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Вообще мне очень приятно, что при наличии таких сильных иностранцев в «Зените», «Спартаке», «Динамо», «Краснодаре», ЦСКА и других клубах на ведущих позициях находятся Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Максим Глушенков. Но я бы по итогам первой части сезона назвал лучшим футболистом Эдуарда Сперцяна. Сыграл поярче, статистика говорит об этом, он молодец», — приводит слова Алаева ТАСС.

В нынешнем сезоне 25-летний Сперцян провёл 25 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал 13 результативных передач.