Батраков, Сперцян и Адамов — в сборной 18-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 18-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» — три футболиста. По два представителя у «Локомотива» и «Балтики», по одному — у «Ростова», «Зенита», «Ахмата» и «Пари НН». Тренером символической сборной мы выбрали Мурада Мусаева («Краснодар»).

Вратарь: Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Максим Шнапцев («Пари НН»), Кевин Андраде («Балтика»), Виктор Мелёхин («Ростов»), Лукас Оласа («Краснодар»).

Полузащитники: Жоау Батчи, Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Эгаш Касинтура («Ахмат»).

Нападающие: Брайан Хиль («Балтика»), Александр Руденко («Локомотив»).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).