Мохамеда Салаха исключили из состава «Ливерпуля» на матч ЛЧ с «Интером» — Хоукинс
Поделиться
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах исключён из состава своей команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети Х.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Решение принято советом директоров и главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом.
Ранее Салах высказал недовольство своей ролью в команде, а также раскритиковал главного тренера Арне Слота после матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:3).
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 48' 0:2 Экитике – 50' 1:2 Калверт-Льюин – 73' 2:2 Стах – 75' 2:3 Собослаи – 80' 3:3 Танака – 90+6'
В нынешнем сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
15:52
-
15:31
-
15:23
-
15:15
-
15:09
-
14:53
-
14:49
-
14:45
-
14:35
-
14:34
-
14:30
-
14:21
-
14:19
-
14:14
-
14:12
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:52
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:37
-
13:28
-
13:24
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:09
-
13:07
-
13:02
-
12:56
-
12:55
-
12:46
-
12:39