Мохамеда Салаха исключили из состава «Ливерпуля» на матч ЛЧ с «Интером» — Хоукинс

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах исключён из состава своей команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети Х.

Решение принято советом директоров и главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом.

Ранее Салах высказал недовольство своей ролью в команде, а также раскритиковал главного тренера Арне Слота после матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:3).

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.