Мохамеда Салаха исключили из состава «Ливерпуля» на матч ЛЧ с «Интером» — Хоукинс

Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах исключён из состава своей команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети Х.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Решение принято советом директоров и главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом.

Ранее Салах высказал недовольство своей ролью в команде, а также раскритиковал главного тренера Арне Слота после матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:3).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 48'     0:2 Экитике – 50'     1:2 Калверт-Льюин – 73'     2:2 Стах – 75'     2:3 Собослаи – 80'     3:3 Танака – 90+6'    

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Он полностью разрушает своё наследие в «Ливерпуле». Руни — о Салахе
Комментарии
