«Было не до красивого футбола». Вратарь «Пари НН» — о победе над «Динамо» Мх

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» в матче 18-го тура Мир РПЛ (1:0).
– Ожидали, что будет тяжелейшая игра с «Динамо»?
– Сто процентов. Не знаю ни одной команды, которая приезжает и легко увозит из Махачкалы очки.
– Приятно было отыграть здесь насухо?
– Хорошо, что в чемпионате дважды с «Динамо» сыграли «на ноль». Удалось выстоять, хоть соперник и играл в меньшинстве. Но стиль игры от этого не поменялся. Навал есть навал. Думаю, что «Динамо» не хватило одного игрока в штрафной площади, чтобы подачи и навесы воплотились в результат. Хорошо, что мы выстояли. Было не до красивого футбола. Главное – взяли три очка, что в нынешней ситуации для нас особенно важно, — цитирует Медведева официальный сайт «Пари НН».
