Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Было не до красивого футбола». Вратарь «Пари НН» — о победе над «Динамо» Мх

«Было не до красивого футбола». Вратарь «Пари НН» — о победе над «Динамо» Мх
Комментарии

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» в матче 18-го тура Мир РПЛ (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

– Ожидали, что будет тяжелейшая игра с «Динамо»?
– Сто процентов. Не знаю ни одной команды, которая приезжает и легко увозит из Махачкалы очки.

– Приятно было отыграть здесь насухо?
– Хорошо, что в чемпионате дважды с «Динамо» сыграли «на ноль». Удалось выстоять, хоть соперник и играл в меньшинстве. Но стиль игры от этого не поменялся. Навал есть навал. Думаю, что «Динамо» не хватило одного игрока в штрафной площади, чтобы подачи и навесы воплотились в результат. Хорошо, что мы выстояли. Было не до красивого футбола. Главное – взяли три очка, что в нынешней ситуации для нас особенно важно, — цитирует Медведева официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Медведев — о ситуации «Пари НН»: две победы говорят, что у нас далеко не всё потеряно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android