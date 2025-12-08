«Претензий нет». В «Урале» объяснили увольнение Ромащенко с должности главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что к покинувшему команду Мирославу Ромащенко у руководства клуба претензий не было. Сегодня, 8 декабря, «Урал» объявил об уходе Ромащенко с поста главного тренера первой команды. Ранее сообщалось, что занять эту должность может Василий Березуцкий или Александр Кержаков.

— Как объясните уход Ромащенко? Команда идёт на втором месте.

— Было принято такое решение, хотя больших претензий к тренеру у нас нет. В последних трёх играх мы взяли из девяти всего два очка — это сыграло определённую роль. Мирослав Юрьевич — очень хороший тренер, который много сделал для нашей команды, он очень много работал. Считаю, что это один из тренеров, которые работают больше всех. Решение, конечно, шло от клуба, но мы тепло с ним попрощались, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari после 21 тура, отставая от лидирующего «Факела» на семь очков.