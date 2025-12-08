Защитник «Барселоны» высказался о предстоящем матче с «Айнтрахтом» в ЛЧ
Защитник «Барселоны» Херард Мартин высказался перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Айнтрахтом».
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
«Мы в хорошей форме и хотим продолжать прогрессировать. Завтра нас ждёт матч, в котором мы не можем позволить себе потерять ещё больше очков в Лиге чемпионов. Мы подходим к нему как к любому матчу: необходимо победить, чтобы подняться в турнирной таблице», — приводит слова Мартина клуб на своей странице в социальной сети Х.
После пяти сыгранных матчей общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала семь очков и располагается в середине турнирной таблицы. «Айнтрахт» находится на 28-м месте, у команды четыре очка.
