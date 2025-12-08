Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте высказался об организации жеребьёвки ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте рассказал, что для него значит причастность к чемпионату мира. Он поделился воспоминаниями из детства и отметил высокий уровень жеребьёвки, которая прошла в эту субботу, 6 декабря.

«Это очень трогательно. Чувствуешь гордость и невероятную удачу быть частью семьи чемпионата мира. Находясь там, на этом зрелище, я получил огромное удовольствие; мне показалось, что оно было на очень высоком уровне. Быть частью семьи чемпионата мира — это честь.

На интервью УЕФА и ФИФА я рассказывал о своих детских воспоминаниях о матчах национальной команды. Вспомнил, как Испания прошла отбор на чемпионат мира 1978 года в Аргентине, и, думаю, именно тогда я начал понимать, что значит футбол и что он может значить в моей жизни. Дома мы жили им на полную катушку. Каждый матч сборной был праздником. И теперь, будучи частью чемпионата мира, я испытываю огромную гордость», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.