Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян рассказал, что нельзя растерять «Краснодару» за зимнюю паузу

Эдуард Сперцян рассказал, что нельзя растерять «Краснодару» за зимнюю паузу
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что нельзя растерять команде во время зимней паузы.

«Сейчас у нас есть уверенность в каждом игроке. Мы очень много пашем, трудимся и помогаем друг другу. Мы получаем удовольствие от футбола. Главное, чтобы мы не потеряли эту веру друг в друга, эту мотивацию. Тогда весной всё будет хорошо», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, у команды в активе 40 очков.

В 19-м туре, который состоится в конце февраля 2026 года, команде предстоит встретиться с «Ростовом».

Материалы по теме
Батчи прокомментировал выступление «Краснодара» в первой части сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android