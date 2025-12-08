Эдуард Сперцян рассказал, что нельзя растерять «Краснодару» за зимнюю паузу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что нельзя растерять команде во время зимней паузы.

«Сейчас у нас есть уверенность в каждом игроке. Мы очень много пашем, трудимся и помогаем друг другу. Мы получаем удовольствие от футбола. Главное, чтобы мы не потеряли эту веру друг в друга, эту мотивацию. Тогда весной всё будет хорошо», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, у команды в активе 40 очков.

В 19-м туре, который состоится в конце февраля 2026 года, команде предстоит встретиться с «Ростовом».