Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов назвал команду РПЛ, к матчу с которой сложнее всего готовиться

Черчесов назвал команду РПЛ, к матчу с которой сложнее всего готовиться
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов назвал команду Мир Российской Премьер-Лиги, к матчу с которой сложнее всего готовиться.

«Честно говоря, старался смотреть на свою команду, чтобы глаз радовался. Другое дело, я могу сказать, к какой команде было сложнее всего готовиться. Это «Спартак». Потому что там на каждой позиции есть по два человека, которые атакуют. Не знаешь, кто будет играть. Я говорю как есть», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 22 очка. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Черчесов рассказал о сроках возвращения «Ахмата» из отпуска и обратился к фанатам клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android