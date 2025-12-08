Черчесов назвал команду РПЛ, к матчу с которой сложнее всего готовиться

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов назвал команду Мир Российской Премьер-Лиги, к матчу с которой сложнее всего готовиться.

«Честно говоря, старался смотреть на свою команду, чтобы глаз радовался. Другое дело, я могу сказать, к какой команде было сложнее всего готовиться. Это «Спартак». Потому что там на каждой позиции есть по два человека, которые атакуют. Не знаешь, кто будет играть. Я говорю как есть», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 22 очка. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.