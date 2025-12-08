Скидки
Главная Футбол Новости

«Есть много фаворитов». Тренер сборной Испании де ла Фуэнте — о ЧМ-2026

«Есть много фаворитов». Тренер сборной Испании де ла Фуэнте — о ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте отметил высокий уровень национальных команд, которым предстоит сыграть на чемпионате мира. В нём сборной Испании предстоит сразиться с командами из Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

«Не помню чемпионата мира с таким сильным составом команд. Я смотрел на все группы и думал: «В каждой есть хорошие команды». Есть много фаворитов, и это говорит о высоком уровне конкуренции. Дело не только в 48 командах, но и в том, что есть те, которые при других обстоятельствах остались бы за бортом, несмотря на большой потенциал. Мы увидим сборные, о которых, если бы не этот формат, мы бы и не узнали. Международный футбол сегодня находится на чрезвычайно высоком уровне во всём мире.

По мере продвижения — групповой этап, раунды плей-офф — всё становится сложнее. Но это значит, что нужно продолжать. Мы все готовы оказаться в ситуации, когда с каждым днём становится всё тяжелее. Чем ближе финал, тем сложнее всё становится, просто потому, что команды заслуживают этой близости к нему. Мы хотим испытать эту сложность на самом высоком уровне», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

