Суперкомпьютер предсказал, на каком месте в турнирной таблице РПЛ завершит сезон «Балтика»

Суперкомпьютер Opta предсказал, на каком месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги завершит текущий сезон калининградская «Балтика». Так, с вероятностью в 43,4% «Балтика» станет пятой. Шансы на чемпионство у команды Андрея Талалаева оцениваются в 0,9%. После первой части сезона РПЛ «Балтика» занимает четвёртое место в таблице, набрав 35 очков.

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 40 очков. «Быки» опережают идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37). На последних строчках в турнирной таблице РПЛ расположились «Сочи» (9) и «Оренбург» (12).

Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

