Де ла Фуэнте — о травмах Карвахаля и Родри: убеждён, что они будут в хорошей форме

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал травмы защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля (проблемы с правым коленом) и полузащитника «Манчестер Сити» Родри (продолжительное восстановление после разрыва крестообразной связки).

«Я обеспокоен здоровьем игроков. Я всегда об этом говорил. Конечно, возможны проблемы в марте, апреле и мае, когда времени на восстановление будет меньше. Сейчас время ещё есть. У Родриго и Дани серьёзные травмы, и такие травмы создают проблемы во время восстановления. Но времени достаточно, и я убеждён, что они будут в достаточно хорошей форме, чтобы попасть в состав», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В нём сборной Испании предстоит сыграть с национальными сборными Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.