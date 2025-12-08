Скидки
ЦСКА объявил планы на зимний перерыв в сезоне

Пресс-служба ПФК ЦСКА обнародовала планы клуба на зимнее межсезонье. Так, с сегодняшнего дня, 8 декабря, команда вышла в отпуск. Зимой армейцы планируют провести три учебно-тренировочных сбора. Первый — с 13 по 26 января, второй — с 30 января по 10 февраля, третий — с 14 по 26 февраля.

Отмечается, что все три сбора ЦСКА пройдут в столице ОАЭ — Абу-Даби. За несколько дней до начала первого сбора футболисты начнут проходить плановый медосмотр. Информация о товарищеских матчах на зимних сборах будет опубликована позднее.

Напомним, ЦСКА ушёл на зимний перерыв на четвёртом месте в таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

