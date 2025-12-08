Скидки
В «Реале» сообщили о травме защитника Эдера Милитао

Комментарии

Пресс-служба мадридского «Реала» перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «сливочным» предстоит встретиться с «Манчестер Сити», сообщила о наличии травмы у защитника Эдера Милитао.

«После обследования нашего игрока Эдера Милитао, проведённого медицинской службой мадридского «Реала», у него диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги с повреждением проксимального сухожилия. Его восстановление будет находиться под наблюдением», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Реала».

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

