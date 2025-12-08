Де ла Фуэнте о Ламине Ямале: ему нужно постоянно развиваться как человеку и как футболисту

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте отметил важность нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля для национальной команды. Также он ещё раз прокомментировал конфликт игрока с защитником мадридского «Реала» Даниэлем Карвахалем.

«Ламин — очень важный игрок, такие есть и у других национальных команд. Нам нужны интеллект и видение, чтобы понять, что он для нас значит: 18-летний юноша, которому нужно постоянно развиваться как человеку и как футболисту. Он осознаёт, что ему нужно совершенствоваться, и его отношение к делу всегда превосходное. Каждый день он стремится стать лучше и помогать команде.

Меня действительно не беспокоит то, что произошло между Ламином и Карвахалем. Моя задача — поддерживать здоровые отношения в сборной. Я разговаривал с ними обоими и знаю, что в футболе такое случается, причём даже на таком высоком уровне. Нужно различать то, что происходит на поле, и то, что значит быть в сборной. Они это знают и жаждут увидеть и обнять друг друга», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.