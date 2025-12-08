«Зенит» предложил «Крузейро» € 7 млн за 21-летнего защитника — ESPN

Санкт-петербургский «Зенит» предложил «Крузейро» € 7 млн за 21-летнего защитника Джонатана Жезуса, сообщает ESPN. По данным источника, сине-бело-голубые предлагают фиксированные € 7 млн, разделённые на два равных платежа, и ещё € 1 млн – в виде бонусов.

Жезус — центральный защитник, за «Крузейро» он выступает с лета 2024-го. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джонатана в € 2,5 млн.

«Зенит» завершил первую часть текущего сезона Мир РПЛ на втором месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Краснодара» в одно очко.