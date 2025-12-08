Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» предложил «Крузейро» € 7 млн за 21-летнего защитника — ESPN

«Зенит» предложил «Крузейро» € 7 млн за 21-летнего защитника — ESPN
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» предложил «Крузейро» € 7 млн за 21-летнего защитника Джонатана Жезуса, сообщает ESPN. По данным источника, сине-бело-голубые предлагают фиксированные € 7 млн, разделённые на два равных платежа, и ещё € 1 млн – в виде бонусов.

Жезус — центральный защитник, за «Крузейро» он выступает с лета 2024-го. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джонатана в € 2,5 млн.

«Зенит» завершил первую часть текущего сезона Мир РПЛ на втором месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Краснодара» в одно очко.

Материалы по теме
Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита РПЛ после первой части сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android