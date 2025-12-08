Суперкомпьютер оценил шансы «Динамо» на вылет из РПЛ по итогам сезона-2025/2026

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на Мир Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Динамо» занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.
Наиболее вероятный расклад для бело-голубых — седьмая строчка по итогам сезона РПЛ. Вероятность прямого вылета «Динамо» из РПЛ исключается искусственным интеллектом. Однако у московского клуба сохраняется вероятность попадания в зону стыковых матчей, поэтому риск вылета всё же есть, пусть и маловероятный.
Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Динамо»:
- С 1-е по 4-е место — 0%;
- 5-е место — 0,5%;
- 6-е место — 4,0%;
- 7-е место — 30%;
- 8-е место — 23,6%;
- 9-е место — 17%;
- 10-е место — 12,1%;
- 11-е место — 8%;
- 12-е место — 3,5%;
- 13-е место — 0,9%;
- 14-е место — 0,2%;
- 15-е и 16-е место — 0%.
Напомним, по итогам первой части сезона «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.