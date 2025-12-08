Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев ответил, есть ли у него футбольная мечта

Игорь Акинфеев ответил, есть ли у него футбольная мечта
Комментарии

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, есть ли у него футбольная мечта. Акинфееву 39 лет, за первую команду армейцев он выступает с 2003 года. Вместе с ЦСКА опытный вратарь выиграл множество индивидуальных наград и командных трофеев, включая Кубок УЕФА сезона-2004/2005.

— У вас уже всё есть в футбольном плане. Осталась ли футбольная мечта?
— Мечта у меня есть, но я не люблю об этом говорить. С годами понимаешь, что счастье и мечты любят тишину, — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее появилась информация, что армейцы могут продлить истекающее соглашение с вратарём.

Материалы по теме
Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита РПЛ после первой части сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android