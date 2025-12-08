Игорь Акинфеев ответил, есть ли у него футбольная мечта

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, есть ли у него футбольная мечта. Акинфееву 39 лет, за первую команду армейцев он выступает с 2003 года. Вместе с ЦСКА опытный вратарь выиграл множество индивидуальных наград и командных трофеев, включая Кубок УЕФА сезона-2004/2005.

— У вас уже всё есть в футбольном плане. Осталась ли футбольная мечта?

— Мечта у меня есть, но я не люблю об этом говорить. С годами понимаешь, что счастье и мечты любят тишину, — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее появилась информация, что армейцы могут продлить истекающее соглашение с вратарём.