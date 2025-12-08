Скидки
«Двери для него всегда открыты». Де ла Фуэнте — о роли Мораты в сборной

Комментарии

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте рассказал о роли нападающего «Комо» Альваро Мораты в национальной команде. Тренер обрадовался вопросу об игроке и крайне положительно отозвался о нём как о члене команды.

«Мне очень приятно, что вы спросили об Альваро. Вы уже знаете, насколько он важен и будет важен для нас. Он ключевой игрок как на поле, так и за его пределами. Иногда, планируя, нам приходится давать возможности другим игрокам, которые нуждаются в них больше. Но Альваро всегда был рядом, даже когда не играл. Посмотрим, что будет с сегодняшнего дня и до марта; впереди ещё долгий путь. У него столько же возможностей, а может быть, и больше, чем у других, благодаря всему, что он показал и что собой представляет. Двери для него всегда открыты», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

