Главная Футбол Новости

Мостовой: в матче «Краснодара и ЦСКА было всё — и интрига, и сценарий

Мостовой: в матче «Краснодара и ЦСКА было всё — и интрига, и сценарий
Известный российский экс-футболист Александр Мостовой подвёл итоги матча 18-го тура Мир РПЛ «Краснодар» — ЦСКА. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Матч «Краснодар» — ЦСКА был ярким. Об этом мы говорили до игры, что, скорее всего, будет остросюжетный момент. Играли два лидера РПЛ, однозначно в этом матче было всё — и интрига, и сценарий.

Трудно судить Кордобу. Футбол — один из самых эмоциональных видов спорта. Кордоба — нападающий, его на протяжении многих лет и игр бьют, толкают, когда-то он срывается. Где-то он имитирует какие-то моменты. В матче с ЦСКА тоже несколько раз сфантазировал. Другое дело, что без этого никуда нельзя. Он же не исподтишка что-то делает? Такое бывает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

