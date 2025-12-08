Мостовой: в матче «Краснодара и ЦСКА было всё — и интрига, и сценарий

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой подвёл итоги матча 18-го тура Мир РПЛ «Краснодар» — ЦСКА. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков».
«Матч «Краснодар» — ЦСКА был ярким. Об этом мы говорили до игры, что, скорее всего, будет остросюжетный момент. Играли два лидера РПЛ, однозначно в этом матче было всё — и интрига, и сценарий.
Трудно судить Кордобу. Футбол — один из самых эмоциональных видов спорта. Кордоба — нападающий, его на протяжении многих лет и игр бьют, толкают, когда-то он срывается. Где-то он имитирует какие-то моменты. В матче с ЦСКА тоже несколько раз сфантазировал. Другое дело, что без этого никуда нельзя. Он же не исподтишка что-то делает? Такое бывает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
