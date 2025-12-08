Эдуард Сперцян — лучший игрок РПЛ в ноябре-декабре по индексу РУСТАТ

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре по индексу РУСТАТ (статистический показатель, который отражает качество игры футболистов в конкретном матче) — 226. В четырёх турах ноября и одном туре декабря Сперцян провёл на поле 447 минут, забил три гола и отдал две голевые передачи.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв лидером чемпионата России. «Быки» опережают идущий следом «Зенит» на одно очко.

Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший 37 очков. Последние места в турнирной таблице РПЛ занимают «Сочи» (9) и «Оренбург» (12).