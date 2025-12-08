«Спартак» — лучшая команда 18-го тура РПЛ по успешным отборам

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших команд 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по разным игровым показателям. В частности, был отмечен и московский «Спартак», который стал лидером тура по количеству успешных отборов: на счету красно-белых их 28.

Напомним, в прошедшем туре «Спартак» встретился с московским «Динамо». Игра проходила на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Единственный гол «Спартака» — это автогол защитника «Динамо» Максима Осипенко, который срезал мяч в свои ворота после флангового прострела Пабло Солари.