«Спартак» — лучшая команда 18-го тура РПЛ по успешным отборам
Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших команд 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по разным игровым показателям. В частности, был отмечен и московский «Спартак», который стал лидером тура по количеству успешных отборов: на счету красно-белых их 28.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
Напомним, в прошедшем туре «Спартак» встретился с московским «Динамо». Игра проходила на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Единственный гол «Спартака» — это автогол защитника «Динамо» Максима Осипенко, который срезал мяч в свои ворота после флангового прострела Пабло Солари.
Комментарии
