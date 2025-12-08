Скидки
Футбол Новости

Стало известно, сколько заработали медиаклубы в текущем сезоне Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте раскрыл размер призовых выплат медийным командам в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России. В Пути регионов принимали участие три медиаклуба — «Амкал» (дошёл до 1/32 финала), «БроукБойз» (дошёл до 1/32 финала) и 2DROTS (дошли до 1/128 финала).

Так, согласно официальным данным, «Амкал» и «Броуки» заработали в Кубке России по 2,8 млн рублей. 2DROTS получили меньше — 600 тыс. рублей — из-за вылета на более ранней стадии.

Стоит отметить, что общие выплаты клубам из Пути регионов по итогам первой части сезона-2025/2026 составили 136,58 млн рублей.

