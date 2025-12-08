Стал известен размер призовых клубов-участников Пути регионов Кубка России этого сезона

Пресс-служба Фонбет Кубка России объявила, сколько призовых получили клубы-участники Пути регионов турнира в первой части нынешнего сезона. Так, командам было выплачено суммарно 136,5 млн рублей призовых. Больше всех получил тульский «Арсенал» — 19,2 млн. Следом оказались сразу три клуба — «Нефтехимик», «КАМАЗ» и «Торпедо», которые заработали по 11,2 млн.

Действующий обладателем Кубка России является ЦСКА, обыгравший в Суперфинале турнира «Ростов». Основное время матча завершилось вничью 0:0, в серии пенальти точнее оказались армейцы — 4:3.

Кроме того, ЦСКА также взял Суперкубок России, одолев действующего чемпиона страны в лице «Краснодара».