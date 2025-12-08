Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен размер призовых клубов-участников Пути регионов Кубка России этого сезона

Стал известен размер призовых клубов-участников Пути регионов Кубка России этого сезона
Комментарии

Пресс-служба Фонбет Кубка России объявила, сколько призовых получили клубы-участники Пути регионов турнира в первой части нынешнего сезона. Так, командам было выплачено суммарно 136,5 млн рублей призовых. Больше всех получил тульский «Арсенал» — 19,2 млн. Следом оказались сразу три клуба — «Нефтехимик», «КАМАЗ» и «Торпедо», которые заработали по 11,2 млн.

Действующий обладателем Кубка России является ЦСКА, обыгравший в Суперфинале турнира «Ростов». Основное время матча завершилось вничью 0:0, в серии пенальти точнее оказались армейцы — 4:3.

Кроме того, ЦСКА также взял Суперкубок России, одолев действующего чемпиона страны в лице «Краснодара».

Материалы по теме
Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита РПЛ после первой части сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android