Главная Футбол Новости

Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за Мэйсона Гринвуда € 100 млн — Footmercato

Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за Мэйсона Гринвуда € 100 млн — Footmercato
Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд попал в сферу интересов клуба из Саудовской Аравии «Неом», сообщает Footmercato.

«Неом» сделал «Марселю» предложение в размере € 100 млн. Саудовский клуб впечатлён постоянством Гринвуда в напряжённых ситуациях игры и считает его идеальным кандидатом на роль лидера их атаки. Сообщается, что «Неом» готов конкурировать с любым клубом в борьбе за футболиста. Действующее трудовое соглашение Гринвуда с «Марселем» рассчитано до июня 2029 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

