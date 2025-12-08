Защитник «Спартака» Кристофер Ву определил самого сложного соперника в РПЛ

Футболист «Спартака» Кристофер Ву назвал калининградскую «Балтику» самым сложным соперником в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» дважды играл с «Балтикой» в рамках чемпионата России и оба раза уступил — 0:3 и 0:1.

«Против какой команды РПЛ мне сложнее всего играть? Против «Балтики» очень сложно, потому что это очень организованная команда, они слаженно атакуют и защищаются, делают всё вместе. Трудно найти решения, когда сталкиваешься с 10-11 футболистами напротив своих ворот. Так что назвал бы «Балтику» — это хороший соперник, против которого трудно играть», — приводит слова Ву «РБ Спорт».

Кристофер присоединился к красно-белым в летнее трансферное окно — 2025, перейдя из «Ренна».