Шавло: Талаев выстроил команду в «Балтике», но не совладает с нервами

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло оценил выступления и результаты «Балтики» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. На зимний перерыв калининградская команда ушла, занимая пятое место в турнирной таблице.

«Балтика» удивила! Никто не ожидал, что команда после выхода из Первой лиги будет играть в таком темпе и займёт четвёртое место после первой части сезона. Но всё доказывают игрой. Талалаев выстроил команду. У них российские игроки, за исключением пары иностранцев. Оборона здорово играет, вратарь. Пропустили семь мячей – серьёзный результат для новичка. В атаке чётко играют, прессингуют.

Талалеву респект, что подготовил команду. Немного не совладает тренер с нервами – надо быть поскромнее и потише. Тогда будет всё нормально. Но это эмоции. В Первой лиге это прощалось, но в РПЛ смотрят на такое серьёзно. Ему не надо переживать, потому что команда играет хорошо. «Балтика» показывает достойный футбол», — сказал Шавлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.