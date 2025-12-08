Дегтярёв выступил за введение лимита на иностранцев в тренерских штабах клубов РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что введение лимита на иностранцев в тренерских штабах российских футбольных клубов в будущем вполне возможно. Ранее он поделился информацией о планах по изменению лимита на легионеров в Мир РПЛ, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. Сейчас клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Футбольное сообщество — РФС, РПЛ — вполне может вводить ограничения на иностранных тренеров. Кстати, ветераны тренерского цеха, уважаемые мной главные тренеры, они высказывались даже не за ограничения по главным тренерам, а за ограничения тренерского штаба. То есть если приезжает иностранный специалист, а среди них есть действительно хорошие специалисты, он может с собой взять пару помощников, но при этом также обучать, опылять знаниями и наших тренеров.

Вот это правильно, а не так, что приехали, поработали, уехали и всё, никого в штабе не осталось, пустота. Понимаете? Знания никто не приобрёл. Вот такой подход я бы поддержал. Но такая инициатива однозначно должна регулироваться внутри футбольного сообщества», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.