Луис Суарес не планирует продлевать контракт с «Интер Майами» — TyC Sports

38-летний нападающий «Интер Майами» Луис Суарес не намерен продлевать контракт с клубом «Интер Майами», сообщает TyC Sports.

Футболист рассматривает возможность возвращения в «Насьональ», клуб, где он развивался как игрок и выступал недолгое время в 2022 году. Потеряв место в стартовом составе при Хавьере Маскерано, нападающий, как ожидается, не будет продлевать свой контракт, срок действия которого истекает в конце года.

Луис Суарес перешёл в «Интер Майами» в 2024 году. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 32 матча в чемпионате МЛС, в которых забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач.