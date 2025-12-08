«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве главного арбитра матча выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 22 очка. «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке. У команды в активе два очка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 15 декабря сыграет с «Борнмутом», а «Вулверхэмптон» 13 декабря встретится с лондонским «Арсеналом».