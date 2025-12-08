Скидки
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 15-го тура АПЛ025/2026 начнётся в 23:00 мск

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве главного арбитра матча выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
После 14 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 22 очка. «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке. У команды в активе два очка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 15 декабря сыграет с «Борнмутом», а «Вулверхэмптон» 13 декабря встретится с лондонским «Арсеналом».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
