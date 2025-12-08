Скидки
Главная Футбол Новости

Вратарь «Барселоны» тер Штеген — Альбе: великолепное завершение замечательной карьеры

Вратарь «Барселоны» тер Штеген — Альбе: великолепное завершение замечательной карьеры
Комментарии

Вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген посвятил в социальных сетях пост завершившему карьеру защитнику «Интер Майами» Жорди Альбе. Ранее немец и испанец вместе выступали за сине-гранатовых. Последним матчем в игровой карьере Альбы стала встреча с «Ванкувер Уайткэпс» (3:1) в финале плей-офф МЛС.

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8'     1:1 Ахмед – 60'     2:1 Де Пауль – 71'     3:1 Алленде – 90+6'    

«Жорди, это было великолепное завершение замечательной карьеры невероятного игрока! Вместе с тобой мы выиграли так много в команде твоего сердца — в «Барсе», и я рад видеть тебя с трофеем в этом прощальном матче за «Интер Майами». Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего на страницах новой главы», — написал тер Штеген в соцсетях.

