Вратарь «Барселоны» тер Штеген — Альбе: великолепное завершение замечательной карьеры

Вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген посвятил в социальных сетях пост завершившему карьеру защитнику «Интер Майами» Жорди Альбе. Ранее немец и испанец вместе выступали за сине-гранатовых. Последним матчем в игровой карьере Альбы стала встреча с «Ванкувер Уайткэпс» (3:1) в финале плей-офф МЛС.

«Жорди, это было великолепное завершение замечательной карьеры невероятного игрока! Вместе с тобой мы выиграли так много в команде твоего сердца — в «Барсе», и я рад видеть тебя с трофеем в этом прощальном матче за «Интер Майами». Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего на страницах новой главы», — написал тер Штеген в соцсетях.