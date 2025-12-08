Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: никто не мог спрогнозировать, что «Динамо» будет внизу таблицы РПЛ

Александр Мостовой: никто не мог спрогнозировать, что «Динамо» будет внизу таблицы РПЛ
Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшей команде Мир Российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров. «Краснодар» ушёл на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионской гонки с 40 набранными очками.

— Можно ли «Краснодар» считать лучшей командой РПЛ по итогам этого года?
— Я в начале сезона говорил, что «Зенит» и «Краснодар» будут идти наверху турнирной таблицы РПЛ. Интрига будет до последних туров. И ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» — все здесь рядом. За исключением «Динамо». Думаю, никто не мог спрогнозировать, что команда будет внизу таблицы РПЛ. Хорошо, что нет такого, когда «Зенит» уже на шесть очков отрывается на первом месте, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Санкт-петербургский «Зенит» в первой части сезона набрал 39 очков в 18 играх и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Тройку лидеров с 37 очками в активе замыкает московский «Локомотив». На четвёртом и пятом местах расположились ЦСКА (36 очков) и «Балтика» (35).

Материалы по теме
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android