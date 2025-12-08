Александр Мостовой: никто не мог спрогнозировать, что «Динамо» будет внизу таблицы РПЛ

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшей команде Мир Российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров. «Краснодар» ушёл на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионской гонки с 40 набранными очками.

— Можно ли «Краснодар» считать лучшей командой РПЛ по итогам этого года?

— Я в начале сезона говорил, что «Зенит» и «Краснодар» будут идти наверху турнирной таблицы РПЛ. Интрига будет до последних туров. И ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» — все здесь рядом. За исключением «Динамо». Думаю, никто не мог спрогнозировать, что команда будет внизу таблицы РПЛ. Хорошо, что нет такого, когда «Зенит» уже на шесть очков отрывается на первом месте, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Санкт-петербургский «Зенит» в первой части сезона набрал 39 очков в 18 играх и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Тройку лидеров с 37 очками в активе замыкает московский «Локомотив». На четвёртом и пятом местах расположились ЦСКА (36 очков) и «Балтика» (35).