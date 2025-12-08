Скидки
«Такие ситуации убили бы любого, но не нас». Конте — о победной серии «Наполи»

Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после матча 14-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:1) высказался о выступлении команды в последних встречах.

Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Хойлунд – 7'     1:1 Йылдыз – 59'     2:1 Хойлунд – 78'    

«Это самая важная победа в чемпионской гонке? Мы определённо начали её с трудностей. «Аталанта», затем встреча с «Карабахом» в Лиге чемпионов – мы не могли позволить себе проиграть – «Рома», Кубок Италии и сегодня вечером матч с «Ювентусом», который является отличной командой, а теперь нас ждёт «Бенфика». Я могу только поблагодарить ребят, которые взяли на себя такую ​​огромную ответственность в этот объективно сложный момент, усугублённый проблемой Лоботки. Такие ситуации убили бы любого, но не нас. Нужно отдать должное игрокам, которые растут как личности, а не как футболисты. Их дух и энтузиазм – это самое прекрасное и очевидное, потому что иначе мы бы не выиграли пять встреч у этих команд в такой момент, как тот, который мы переживаем. Мы не боимся ничего и никого», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Команда Антонио Конте набрала 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Встреча с «Бенфикой» в рамках Лиги чемпионов состоится 10 декабря.

