Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба с отрывом стал лидером первой части РПЛ сразу по двум статистическим показателям

Дзюба с отрывом стал лидером первой части РПЛ сразу по двум статистическим показателям
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба с отрывом лидирует в Мир Российской Премьер-Лиге по выигранным единоборствам. Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте РПЛ, на счету 37-летнего форварда 221 выигранная дуэль. У занимающего второе место защитника «Балтики» Кевина Андраде — 189.

Кроме того, Дзюба опережает всех и по числу успешных верховых единоборств. Таких у нападающего набралось 171. Второе место – у форварда «Ростова» Егора Голенкова, которые выиграл 115 верховых дуэлей в первой части сезона.

Лидеры РПЛ по выигранным единоборствам:

1. Артём Дзюба («Акрон») — 221.
2. Кевин Андраде («Балтика») — 189.
3. Егор Тесленко («Рубин») — 177.
4. Свен Карич («Пари НН») — 173.
5. Егор Голенков («Ростов») — 167.

Лидеры РПЛ по выигранным верховым единоборствам:

1. Артём Дзюба («Акрон») — 171.
2. Егор Голенков («Ростов») — 115.
3. Марат Бокоев («Акрон») — 89.
4. Сесар Монтес («Локомотив») — 86.
5. Егор Тесленко («Рубин») — 85.

Материалы по теме
Жерсон наконец забил, но из пяти голов «Зенита» засчитали меньше половины! А Дзюба озверел
Жерсон наконец забил, но из пяти голов «Зенита» засчитали меньше половины! А Дзюба озверел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android