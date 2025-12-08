Шавло: что с Самошниковым, которого купили за немалые деньги у «Локомотива»?

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о защитнике красно-белых Илье Самошникове.

«Непонятно, что с Самошниковым, которого купили за немалые деньги у «Локомотива». Почему он не играет? Не думаю, что тренер себе враг и просто не хочет его ставить, если Илья готов. Конечно, есть конкуренция. Тот же Денисов заиграл, Дмитриев осваивает позицию. Самошников сыграл мало, постоянно травмирован – это не тот случай, который хотел видеть «Спартак». Они хотели усиление.

Но Самошников профессионал. Он знает, как добиваться целей. Поиграл в «Рубине», здорово выглядел в «Локомотиве». Всё зависит от него! В «Спартаке» же играл и забивал в Кубке. Но брать игрока только для вбрасывания аутов… В «Спартаке» такое не прокатит», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Самошников стал игроком красно-белых в августе этого года, перейдя из столичного «Локомотива». Действующий контракт крайнего защитника со «Спартаком» рассчитан до 2028-го.