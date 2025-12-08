Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шавло: что с Самошниковым, которого купили за немалые деньги у «Локомотива»?

Шавло: что с Самошниковым, которого купили за немалые деньги у «Локомотива»?
Комментарии

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о защитнике красно-белых Илье Самошникове.

«Непонятно, что с Самошниковым, которого купили за немалые деньги у «Локомотива». Почему он не играет? Не думаю, что тренер себе враг и просто не хочет его ставить, если Илья готов. Конечно, есть конкуренция. Тот же Денисов заиграл, Дмитриев осваивает позицию. Самошников сыграл мало, постоянно травмирован – это не тот случай, который хотел видеть «Спартак». Они хотели усиление.

Но Самошников профессионал. Он знает, как добиваться целей. Поиграл в «Рубине», здорово выглядел в «Локомотиве». Всё зависит от него! В «Спартаке» же играл и забивал в Кубке. Но брать игрока только для вбрасывания аутов… В «Спартаке» такое не прокатит», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Самошников стал игроком красно-белых в августе этого года, перейдя из столичного «Локомотива». Действующий контракт крайнего защитника со «Спартаком» рассчитан до 2028-го.

Материалы по теме
Агент Самошникова рассказал об адаптации игрока в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android