Тренер «Барселоны» Флик: «Айнтрахт» — очень хорошая команда, хотим показать свой максимум

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий относительно предстоящего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
«Мы все мечтали вернуться на «Камп Ноу», а в Лиге чемпионов это имеет особое значение. Завтра будет очень важный день, мы хотим показать свой максимум в этой игре. Последний матч у «Айнтрахта» получился не лучшим образом («орлы» проиграли клубу «РБ Лейпциг» в Бундеслиге со счётом 0:6. — Прим. «Чемпионата»), но эта команда может действовать опасно. «Айнтрахт» — очень хорошая команда, молодая, с быстрыми футболистами. Они способны подстраиваться под разные игровые модели. Мы должны сыграть наилучшим образом. Если сделаем это, то сможем взять три очка», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Комментарии
