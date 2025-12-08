Тренер «Барселоны» Флик: «Айнтрахт» — очень хорошая команда, хотим показать свой максимум

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий относительно предстоящего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом».

«Мы все мечтали вернуться на «Камп Ноу», а в Лиге чемпионов это имеет особое значение. Завтра будет очень важный день, мы хотим показать свой максимум в этой игре. Последний матч у «Айнтрахта» получился не лучшим образом («орлы» проиграли клубу «РБ Лейпциг» в Бундеслиге со счётом 0:6. — Прим. «Чемпионата»), но эта команда может действовать опасно. «Айнтрахт» — очень хорошая команда, молодая, с быстрыми футболистами. Они способны подстраиваться под разные игровые модели. Мы должны сыграть наилучшим образом. Если сделаем это, то сможем взять три очка», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.