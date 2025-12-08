Килиан Мбаппе сломал палец руки в матче «Реала» с «Сельтой», он сможет сыграть в ЛЧ — AS

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сломал безымянный палец на левой руке в проигранном матче 15-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» со счётом 0:2. Об этом сообщает AS.

По информации издания, французский форвард травмировался по ходу встречи чемпионата Испании, но доиграл до конца матча. При этом футболист сможет выйти на поле в игре с «Манчестер Сити» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, 10 декабря.

Напомним, защитник «сливочных» Эдер Милитао также получил травму в матче с «Сельтой».

В нынешнем сезоне Мбаппе в 25 встречах за клуб и сборную забил 30 голов и отдал семь результативных передач.