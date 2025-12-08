Килиан Мбаппе сломал палец руки в матче «Реала» с «Сельтой», он сможет сыграть в ЛЧ — AS
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сломал безымянный палец на левой руке в проигранном матче 15-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» со счётом 0:2. Об этом сообщает AS.
Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго
0:1 Сведберг – 53' 0:2 Сведберг – 90+3'
Удаления: Гарсия – 64', Фернандес – 90+2', Эндрик – 90+2' / нет
По информации издания, французский форвард травмировался по ходу встречи чемпионата Испании, но доиграл до конца матча. При этом футболист сможет выйти на поле в игре с «Манчестер Сити» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, 10 декабря.
Напомним, защитник «сливочных» Эдер Милитао также получил травму в матче с «Сельтой».
В нынешнем сезоне Мбаппе в 25 встречах за клуб и сборную забил 30 голов и отдал семь результативных передач.
